В Одессе напали на депутата

В Одессе совершено нападение на депутата облсовета. Об этом сообщает местная полиция.

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел в сегодня, 23 февраля.

"По словам потерпевшего, повреждения он получил от неизвестного, который на пр. Гагарина подбежал к нему и брызнул в лицо из газового баллончика. 55-летний мужчина обратился в больницу, где ему был поставлен диагноз: химический ожог глаз и мягких тканей лица", – объяснили правоохранители.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по статье "хулиганство" Уголовного кодекса Украины. Продолжается следствие.

Как стало известно, жертвой нападения стал депутат ОГА Алексей Кобыльников.

Напомним, вечером, 4 октября, в центре Одессы неизвестные стреляли в заместителя председателя Одесского облсовета и известного бизнесмена Олега Радковского. Раненого депутата госпитализировали.

Также стали известны подробности, как произошло нападение, и какие ранения он получил.

13 октября в полиции показали, какое оружие было изъято во время обысков, а также появилось фото стрелка.