В Одессе напали на депутата

Сегодня, 15:57

Неизвестный использовал газовый баллончик

Фото: соцсети
Фото: соцсети

В Одессе совершено нападение на депутата облсовета. Об этом сообщает местная полиция.

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел в сегодня, 23 февраля.

"По словам потерпевшего, повреждения он получил от неизвестного, который на пр. Гагарина подбежал к нему и брызнул в лицо из газового баллончика. 55-летний мужчина обратился в больницу, где ему был поставлен диагноз: химический ожог глаз и мягких тканей лица", – объяснили правоохранители.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по статье "хулиганство" Уголовного кодекса Украины. Продолжается следствие.

Как стало известно, жертвой нападения стал депутат ОГА Алексей Кобыльников.

Напомним, вечером, 4 октября, в центре Одессы неизвестные стреляли в заместителя председателя Одесского облсовета и известного бизнесмена Олега Радковского. Раненого депутата госпитализировали.

Также стали известны подробности, как произошло нападение, и какие ранения он получил.

13 октября в полиции показали, какое оружие было изъято во время обысков, а также появилось фото стрелка.
Одесса, нападение, депутат

Вы сейчас просматриваете новость "В Одессе напали на депутата". Другие Новости Одессы смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Одесса

Скриншот

Дело мэра Одессы: в Киеве под зданием суда пытались избить Труханова

Вчера, 18:50

Градоначальника ударили древком флага, но оперативно вмешалась полиция

Происшествия

Виталий Карлюк. Фото: Facebook

Нападение на депутата под Киевом: новые подробности

23 Января, 12:59

Губернатор области назвал имя пострадавшего  
Загрузка...

Запад

Молодого члена партии сильно избили. Фото: pushkinska.net

На Прикарпатье избили члена Радикальной партии

5 Декабря 2017, 17:56

У 20-летнего пострадавшего диагностировали сотрясения головного мозга и ссадины лобной области головы

Украина

Вячеслав Аброськин. Фото: facebook.com/Vyacheslav.Abroskin

Покушение на депутата в Одессе: Аброськин озвучил новые детали

15 Октября 2017, 18:07

Замглавы Нацполициит назвал вероятную причину нападения на одесского политика
Загрузка...