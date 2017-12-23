В Одессе памятник бойцам АТО облили красной краской

Сегодня, 15:10

На даннный момент лица, причастные к этому инциденту, устанасливаются

Фото: Думская
Фото: Думская

В Одессе неизвестные ночью облили краской мемориальный камень "Погибшим воинам АТО". Об этом сообщает отдел коммуникации ГУ НП в Одесской области.

"В Шевченковское отделение полиции Приморского отдела полиции в г. Одессе поступило сообщение о том, что поврежден памятник воинам, погибшим в АТО, установленный на территории Одесской областной государственной администрации на проспекте Шевченко", – говорится в сообщении.

Отмечено, что в ночное время неустановленные лица облили краской мемориальный камень "Погибшим воинам АТО".

"В настоящее время принимаются меры по установлению и задержанию лиц, причастных к совершению указанного правонарушения. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 298 (уничтожение, разрушение или порча памятников истории или культуры) Уголовного кодекса Украины", – добавили в полиции.

Не так давно в Константиновке разрушили памятник погибшим в АТО военным. Сам памятный знак был установлен 13 октября, ко Дню защитника Украины.

Напомним, что во Львове сбросили с постамента памятник коммунистическому деятелю Юрию Великановичу. 

Ранее сообщалось, что в Киеве собираются демонтировать еще 28 памятников.
Одесса, памятник, вандализм, ато

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