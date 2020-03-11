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В Одессе отменили Юморину-2020: названа причина

11 марта, 23:42

Сергей Пономаренко

Массовое мероприятие не будут проводить из-за объявленного в Украине карантина

Мэрия города Одессы приняла решение об отмене Юморины-2020 в связи с объявленным в Украине общенациональным карантином.

Срок карантина – с 12 марта до 3 апреля. Юморина же в Одессе традиционно проходит 1 апреля.

Праздник, который также иногда называют "Днем дурака", посещает обычно около 100 тыс. гостей со всей Украины. В Одессу приезжают также иностранные туристы и мировые звезды.

"Я думаю, здоровье дороже всего и надо все-таки поберечься. Фестиваль фестивалем, Вы знаете, какая ситуация в Китае, я не думаю, что надо рисковать родителями, детьми, нами ради какого-то фестиваля", – говорит туристка Елена Манахова.

Закрывать развлекательные центры, кинотеатры или театры – в мэрии пока не собираются. Но одесситы говорят: если закроют – найдут себе другие развлечения.

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"Ничего страшного – есть книги. Главное, чтобы было электричество, все остальное мы найдем", – сказал "Сегодня" один из одесситов.

Ранее "Сегодня" сообщали, что на планете зафиксировано уже более 110 стран, где выявили коронавирус.Число инфицированных COVID-19 во всем мире превысило 119 тыс. человек. Об этом свидетельствуют статистические данные Johns Hopkins University’s Center for Systems Science and Engineering (Johns Hopkins CSSE).

По информации портала Gisanddata.maps.arcgis.com, в первую пятерку стран по количеству заболевших коронавирусной инфекцией входят: Китай (80 967), Италия (10 149), Иран (8 042), Южная Корея (7 755) и Франция (1 784).

В связи с этим ВОЗ решила объявить о пандемии коронавируса.

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Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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Одесса карантин Юморина коронавирус

Источник: Сегодня

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