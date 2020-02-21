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В Одессе пес встретился с хозяином после двух месяцев разлуки

21 февраля, 16:22

Все это время пес жил на одной из остановок города

Житель Одессы нашел своего пса спустя два месяца после того, как животное пропало, сообщает "Ранок з Україною".

Черно-белый маламут по кличке Бади потерялся в декабре.

Все это время пес фактически жил на остановке, где в последний раз видел хозяина. И ждал, что тот выйдет из какой-нибудь маршрутки, в которых мужчина обычно передвигается по городу.

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Все это время на другом конце Одессы искал своего пса и Сергей, о чем неоднократно писал в интернете. Сообщение заметили одесситы, и сообщили Сергею о том, где находится пес.

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Ранее "Сегодня" рассказывали, как в США упавшую в Тихий океан немецкую овчарку нашли живой через пять недель. Овчарка находилась на борту рыболовецкого судна и упала в воду у побережья острова Сан-Клементе. Владелец был на 90% уверен, что овчарка добралась до берега. И действительно, через пять недель овчарку нашел персонал базы, расположенной на острове. Здоровье собаки было признано практически идеальным, она была немного истощена. Подозревают, что овчарка питалась на острове мышами.

Также мы писали о курьезной истории, как собака заставил хозяйку открыть невидимую дверь.

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Одесса собака Ранок з Україною

Источник: Сегодня

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