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В Одессе пьяный водитель укусил за руку одного полицейского и побил другого

29 ноября, 19:35

Ольга Литвин Ольга Литвин

Нарушителя удалось скрутить и доставить на медицинское освидетельствование

Патрульные задержали на улице Атамана Головатого 34-летнего жителя поселка Тарутино, который сел пьяным за руль BMW316 и нарушал правила дорожного движения.

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Об этом сообщает портал dumskaya.

После остановки мужчина сначала отказывался выходить из машины и показывать водительские права, а потом повел себя еще и агрессивно. Он начал бросаться на полицейских и провоцировать драку.

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Дебошир нанес лейтенанту полиции травму плечевого сустава правой руки, а младшего сержанта укусил за руку в районе бицепса и ударил в колено.

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Нарушителя удалось скрутить и доставить на медицинское освидетельствование, чтобы выяснить степень опьянения.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 342 УК Украины (сопротивление работнику правоохранительного органа).

Напомним, утром 28 ноября на улице Драгоманова, на столичных Позняках, обстреляли автомобиль Mercedes. Злоумышленник оставил оружие прямо у иномарки. Возможно, для того, чтобы "предупредить" владельца.

Вчера в Киеве микроавтобус вылетел на рельсы и перевернулся, движение транспорта было парализовано:

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