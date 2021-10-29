В Одессе работникам не отдают зарплату без COVID-сертификата

В Одессе в одном из предприятий заявили, что не всем сотрудникам будут выплачивать заработную плату. Деньги получат только те, у кого есть сертификат о вакцинации против COVID-19.
Соответствующие заявления разослали сотрудникам компании, сообщили в Telegram-канале "Одесса INFO".
Зарплату и аванс выплатят не всем
Работникам одного из предприятий отправили сообщения с предупреждением о том, что заработная плата будет выплачиваться только при наличии сертификата о вакцинации против COVID-19.
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Кроме того, уточнили, что по этой же причине авансы на карты в первые числа ноября перечислять не будут.
Какие правила ввели в Украине?
С 21 октября водители, экипаж и пассажиры должны иметь один из таких документов:
- документ, подтверждающий получение полного курса вакцинации; для желтых областей подойдет и одна доза;
- международный, внутренний сертификат или иностранный сертификат о вакцинации однодозной вакциной или двумя дозами двухдозной,
- отрицательный результат ПЦР-теста или справка о выздоровлении от ковида, актуальность которых подтверждена с помощью Единого государственного веб-портала электронных услуг, в частности с использованием "Дії";
- отрицательный результат ПЦР-теста или экспресс-теста на определение антигена коронавируса, действующий 72 часа.