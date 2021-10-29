В Одессе работникам не отдают зарплату без COVID-сертификата

Сотрудникам одного предприятия разослали соответствующие сообщения

В одной одесской фирме решили выдавать зарплату только вакцинированным. Фото: коллаж "Сегодня"

В Одессе в одном из предприятий заявили, что не всем сотрудникам будут выплачивать заработную плату. Деньги получат только те, у кого есть сертификат о вакцинации против COVID-19.

Соответствующие заявления разослали сотрудникам компании, сообщили в Telegram-канале "Одесса INFO".

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Зарплату и аванс выплатят не всем

Работникам одного из предприятий отправили сообщения с предупреждением о том, что заработная плата будет выплачиваться только при наличии сертификата о вакцинации против COVID-19.

Кроме того, уточнили, что по этой же причине авансы на карты в первые числа ноября перечислять не будут.

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Какие правила ввели в Украине?

С 21 октября водители, экипаж и пассажиры должны иметь один из таких документов:

документ, подтверждающий получение полного курса вакцинации; для желтых областей подойдет и одна доза;

международный, внутренний сертификат или иностранный сертификат о вакцинации однодозной вакциной или двумя дозами двухдозной,

отрицательный результат ПЦР-теста или справка о выздоровлении от ковида, актуальность которых подтверждена с помощью Единого государственного веб-портала электронных услуг, в частности с использованием "Дії";

отрицательный результат ПЦР-теста или экспресс-теста на определение антигена коронавируса, действующий 72 часа.

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