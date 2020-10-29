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В Одессе сожгли три элитных иномарки: подозреваемым оказался пожарный (фото)

29 октября, 15:55

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Общая сумма ущерба составила более одного миллиона гривен

Правоохранители задержали пожарного из Днепропетровской области по подозрению в поджоге трех элитных авто в Одессе.

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Об этом сообщили в пресс-службе Одесской областной прокуратуры.

По данным правоохранителей, пожарный вместе с двумя сообщниками получали заказы на поджог автомобилей в Одессе. Так, с декабря 2019 года по апрель 2020-го злоумышленники сожгли три элитных авто в центре города. Ущерб от преступлений составил более одного миллиона гривен. Уничтоженные иномарки принадлежали предпринимателям.

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Двое сообщников пожарного уже находятся под стражей. Сотрудника ГСЧС сейчас под конвоем доставляют из Днепропетровской области в Одессу.

Напомним, недавно в Ровно подожгли Mercedes-Benz кандидата в депутаты облсовета.

Также мы писали, что в Одесской области сожгли авто кандидата в депутаты.

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Одесса поджог ГСЧС Днепропетровская область
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