В Одессе суд запретил цирку использовать животных

Одесский окружной административный суд запретил использование диких животных в городском цирке. Это первое подобное решение в Украине, сообщили зоозащитники.
Соответствующий иск был подан экологической инспекцией и активистами, а на заседание пришли зоозащитники и работники цирка.
После заседания, которое длилось четыре часа, суд запретил цирку показывать программы с использованием животных, пока не будут созданы необходимые условия для их содержания.
В прошлом году экологическая инспекция во время проверки выявила грубые нарушения. Цирку выдали предписание о необходимости исправить ситуацию. В июле этого года инспекторы провели очередную проверку и выявили, что нарушения все еще не устранили.
Представитель цирка заявил, что они будут оспаривать данное решение. По их мнению, животные содержатся в нормальных условиях.
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