В Одессе вооруженная банда иностранцев похищала людей ради выкупа

В Одессе задержали членов вооруженной банды, которая специализировалась на похищении людей с целью вымогательства за их освобождение выкупа в особо крупных размерах.

Детали этого дела рассказал первый заместитель председателя Нацполиции Вячеслав Аброськин. По его словам, банда была создана по этническому признаку –в ее состав входили выходцы из Кавказского региона.

"В частности, установлен факт похищения в ноябре 2017 года жителя Одессы, за освобождение которого преступники требовали у его родных 200 тысяч долларов", – написал Вячеслав Аброськин на своей страничке в Facebook.

Благодаря действиям полиции области было установлено и задержано пять непосредственных исполнителей преступления. Было проведено более тридцати обысков по местам регистрации и фактического проживания подозреваемых, транспортных средств вышеуказанных лиц, а также мест содержания преступниками пострадавших. Во время обысков были обнаружены и изъяты вещественные доки по делу, транспортные средства и множество различного оружия: пулемет, автомат, пистолеты, гранаты и тому подобное.

Четырем из задержанных суд избрал меру пресечения в виде ареста.

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Напомним, в Киеве вооруженный мужчина похитил девушку, чтобы с ней помириться. Консьерж дома рассказала правоохранителям, что видела мужчину, который, размахивая ножом, силой посадил в машину девушку и уехал.

Также киевская полиция задержала по подозрению в похищении человека трех студентов Киевского национального университета имени Шевченко. Двое из них являются гражданами России.