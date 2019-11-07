В Одессе возле трамвайной остановки нашли бутылку с ртутью

В Одессе возле трамвайной остановки на улице Малиновского обнаружили бутылку с опасным содержимым – несколькими килограммами ртути.

Как сообщили в пресс-службе областного управления ГСЧС, в стеклянной таре находилось 5,6 кг вещества – спасатели изъяли ее для дальнейшей утилизации.

Также в ведомстве отметили, что вызов в Службу спасения об опасной находке поступил 6 ноября, в 11:30. На место инцидента выезжали сотрудники отделения радиохимической и бактериологической защиты.

Напомним, не так давно в салоне самолета в аэропорту "Борисполь" разбили ртутный градусник, спасатели провели демеркуризацию.

Напомним, ранее мы писали о том, как обезопасить себя от пролитой ртути. В таких случаях самостоятельно решать проблему не рекомендуется — это опасно для здоровья. В первую очередь нужно обратиться в коммунальную службу спасения и сообщить о случившемся.

А в Киеве на ул. Лукьяновская, 7, в отверстии для сбора ламп работники КП "Киевкоммунсервис" обнаружили пакет, содержащий ртуть из битого термометра. В КП напомнили, что контейнеры для опасных отходов предназначены исключительно для сбора опасных отходов, а именно – отработанных батареек, неповрежденных термометров и ламп.

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