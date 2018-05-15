В Одесском порту восстанавливают утонувший волнорез, который стоил государству почти 600 млн гривен

Сегодня, 07:13

В апреле 2014 года 180-метровая часть волнолома утонула

Фото: dumskaya.net
Фото: dumskaya.net

В Одесском заливе началось восстановление знаменитого волнореза стоимостью больше полумиллиарда, который затонул в апреле 2014 года. Об этом сообщили в Администрации морпортов.

Отмечается, что сооружение, призванное ограждать от ударов стихии контейнерный терминал, доделывает тот же подрядчик, который его строил — мариупольская фирма "Маст-буд". В феврале прошлого года Хозяйственный суд Донецкой области удовлетворил иск АМПУ и обязал строителей закончить объект. Те еще раньше признали исковые требование, поэтому решение сразу вступило в силу. Иными словами, компания все сделает за свой счет.

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Фото: dumskaya.net

Напомним, терминал с 2010 года возводился совместными усилиями Одесского морского торгового порта и компании "ГПК-Украина". Объект должен был состоять из нескольких объектов, среди которых — волнолом длиной 900 метров. Всего на объекте освоили 571 миллион 640 тысяч гривен.

26 апреля 2014 года 180-метровая часть волнолома утонула — в результате размыва грунта массивные железобетонные конструкции опустились ниже поверхности воды.

Напомним, в Одесский порт зашел последний контейнеровоз Maersk.

Также мы писали, что большое количество дорожно-строительной техники доставил в Одессу китайский сухогруз FU RONG SONG, который принадлежит известному морскому перевозчику Cosco Shipping. 180-метровое судно пришвартовалось к причалу №1к Карантинного мола.

Ранее в Одесский порт впервые зашел гигантский контейнеровоз из Германии.
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Источник:

Думская

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