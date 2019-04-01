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В Одесском зоопарке показали редкостного "гренландского льва"

Сегодня, 15:52

По словам директора, Одесский зоопарк – первый в мире, который получил это "редчайшее животное"

В Одесском зоопарке показали редкостного "гренландского льва" Одесса По словам директора, Одесский зоопарк - первый в мире, который получил это "редчайшее животное"

В Одесском зоопарке "появился" новый обитатель – редкостный гренландский лев. Такое заявление сделал директор зверинца Игорь Беляков, однако все это оказалось первоапрельской шуткой.

Беляков заявил, что этот подвид льва ученые открыли всего год назад и раньше он науке был неизвестен. По его словам, гренландский лев холодоустойчивый, его естественная среда обитания – снега, он небольших размеров и питается леммингами.

"Одесский зоопарк – первый зоопарк в мире, который получил это редчайшее животное. Всего несколько дней назад у нас появился самец гренландского льва и теперь наши посетители смогут полюбоваться этим чрезвычайно красивым, величественным и очень редким зверем", – прокомментировал директор зверинца.   

В подтверждение своих слов Беляков продемонстрировал видео, на котором грациозное животное бегает по вольеру. Однако многие смогли узнать в льве домашнего любимца директора зоопарка, стаффордширского терьера, который стал героем новогоднего видео в 2017 году.

Ранее директор Одесского зоопарка перевоплотился в собаку и снял клип. В этом году Игорь Беляков облачился в костюм собаки – символа нового года – и спел песню собственного сочинения. 

Также мы писали, что директор Одесского зоопарка переоделся в обезьяну и спел под Гарика Сукачева.

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Тег директор, 1 апреля, зоопарк, одесский зоопарк

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pushkinska.net

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