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В одесской колонии произошел бунт, возможен массовый побег: фото и видео

27 мая, 12:27

В ходе беспорядков загорелось здание, сообщается о массовом погебе

В Одессе на территории исправительной колонии №51 общего режима, расположенной на Люстдорфской дороге, вспыхнули беспорядки.

В ходе происшествия загорелось одно из зданий. Как сообщили журналисты "Думской", есть информация о погибших среди заключенных, а также взятии заложников.

Также, по сообщениям очевидцев, в ходе беспорядков как минимум 15 заключенных скрылись на территории частного сектора. Внутри колонии забаррикадировались более ста заключенных. К учреждению стянули дополнительные силы полиции и Нацгвардии, прибыло много пожарных машин, а также кареты скорой помощи и спецназовцы.

Позже стало известно, что шестерых беглецов задержали, а с территории колонии выехало несколько автозаков.

По непроверенным данным, заключенные подняли бунт "из-за плохих условий содержания" – якобы им не передавали домашних продуктов из передач, а принуждали покупать их в тюремном магазине.

Также сообщается, что спецназовцы, которых ввели на территорию колонии для подавления беспорядков, "крайне жестоко" расправлялись с бунтовщиками.

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Тег Одесса, бунт, колония, заключенные

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