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В Одесской области мужчине грозит наказание за осквернение флага: видео

1 ноября, 11:52

Подозреваемого задержали, сам он оправдывался тем, что перебрал алкоголя

/ Фото: Сегодня

В Одесской области полиция проверяет данные о причастности 23-летнего жителя села Ильинка к надругательству над государственным флагом Украины, за что ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

"Ночью в селе Ильинка молодой человек сорвал флаг со столба возле Дома культуры и вытер об него ноги. Об этом в полицию сообщил сельский голова. Сотрудники Усатовского отделения полиции за несколько часов установили, что к преступлению причастен 23-летний местный житель", – говорится в сообщении пресс-службы областного управления Нацполиции.

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Сам задержанный в разговоре с копами пытался оправдать свои действия тем, что перебрал алкоголя в компании друзей.

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Действия правонарушителя квалифицировали по статье "надругательство над государственными символами", которая предусматривает наказание в виде штрафа – до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан – или же лишения свободы на срок до трех лет.

Напомним, ранее в Житомирской области за надругательство над государственным флагом в Коростене перед судом предстанет 23-летний молодой человек. Как выяснилось, инцидент произошел в центре города, где парень в состоянии алкогольного опьянения из группы молодежи, которая шла из кафе на дискотеку, снял установленный вблизи административного здания флаг, стал им размахивать, бить о землю и нецензурно при этом выражаться.

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флаг одесская область осквернение надругательство

Источник: Сегодня

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