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В Одесской области подкармливают прилетевших на зимовку лебедей и уток

30 января, 16:15

Стаи перелетных птиц поселились на паромной переправе

На Черноморской переправе, что под Одессой, традиционно в этом сезоне зимуют стаи перелетных диких красавцев-лебедей и черных уток.

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От голода птицы никогда не страдают, сообщает "Ранок з Україною". Люди специально приезжают сюда, чтобы подкармливать пернатых. В поисках пищи сюда,прилетают и чайки. Получается настоящий большой пир. К счастью, большинство людей знают, что подкармливать лебедей зимой надо зерном. А еще – мелко нарезанными или тертыми сырыми овощами.

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"Сегодня" также сообщали, что около недели назад, 22 января, в Винницкой области области зафиксировали вспышку птичьего гриппа. Чтобы не допустить его распространения, пришлось сжечь 22 тысячи птиц. Об этом сообщили в Государственной службе по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей. В связи с этим в районе был введен карантин – в зону защиты вокруг эпизоотического очага внесли 9 населенных пунктов, а в зону наблюдения – 23. О вспышке гриппа сообщили во Всемирную организацию здравоохранения животных и международных торговых партнеров Украины.

Также "Сегодня" рассказывали о том, что в лесу под Харьковом нашли полсотни попугаев: они были поражены опасным вирусом.

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лебеди птицы одесская область утки черноморск Ранок з Україною

Источник: Сегодня

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