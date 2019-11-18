Первый фазанарий с редкими породами птиц появился на Закарпатье: видео

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Фазанов редких пород выращивает на Закарпатье Михаил Поковба. В прошлом году мужчина открыл первый и пока единственный фазанарий в области. И только на этих птицах не остановился. Теперь по его двору бегают и мохнатые куры, и павлины.

Михаил Поковба мечтал разводить птиц еще с 90-х, когда впервые побывал в фазанарии знакомого в Чехии. Идею вынашивал 25 лет. И как остался безработным – решился ее воплотить.

"Я купил инкубаторы, закупил в Черновцах на фазанячей ферме яйца. Съездил в Черновцы на ферму, посмотреть как, чтобы немного знать об этом деле", – рассказывает Михаил.

Просторный фазанарий строил собственными силами. А летом прошлого года вылупились первые птенцы. Теперь в хозяйстве Михаила уже более 60 фазанов шести пород. В том числе и редкие. Фазанов мужчина планирует разводить. Обычных серых покупают охотничьи хозяйства, а декоративных красавцев берут для дома, для детей. Обычные стоят 300 грн, а цена редких может достигать и 2000 гривен. Ухаживать за птицами не сложно – говорит Михаил.

"Едят комбинированные корма. Фазан ест мало. Взрослый фазан ест в сутки где-то примерно 80 грамм корма плюс зелень. Много зелени надо. Зиму нашу они переносят нормально, самое главное, чтобы не было сквозняка".

Кроме фазанов на ферме есть еще четыре породы кур – гигантские "Серая брама", карликовые, мохнатые испанские и китайские шелковая. Они просочились на ферме позже. Михаил планирует разводить и их.

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, как в Харьковской области на волю выпустили более сотни фазанов. В последнее время количество этих птиц в регионе значительно уменьшилось. Поэтому местные зоологи решили пополнить популяцию пернатыми, которых раньше спасли от гибели харьковские зоозащитники.

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