В лесу под Харьковом нашли полсотни попугаев: все поражены опасным вирусом

/ Фото: Facebook

В лесу под Харьковом обнаружили 50 попугаев, зараженных опасным вирусом. Как сообщили активисты Facebook-сообщества "Порятунок тварин Харків", птиц нашли в районе Залютино.

Сейчас все птицы находятся у харьковчанки. Выяснилось, что все они поражены хроническим вирусом.

"Все попугайчики из этой находки заражены заболеванием "цирковирус" или PBFD. Вкратце: вирусное заболевание опасное ТОЛЬКО для попугаев, неизлечимое, которое влияет на оперение: фоликулы поражены, перо становится ломким, выпадает. Иногда с капельками крови. Птица постоянно чешется, вид у птицы непрезентабельный", – говорится в сообщении.

Кроме того, активисты добавили, что состояние заболевших попугаев "влияет на общие функции организма: понижается иммунитет, птица вялая, нет аппетита".

"Есть два основных вида течения болезни: острое и хроническое. При остром смерть наступает быстро, при хроническом птица может жить месяцы и годы и умереть от вторичной инфекции (так как понижен иммунитет и поражены внутренние органы)", — говорится в сообщении.

Активисты отметили, что у многих птиц сильное переохлаждение, они не держат температуру тела, некоторые пробуют есть, но все зерна выплевывают, некоторые не хотят кушать вообще.

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