Обещал поделиться с копами. Депутат-взяточник хотел заработать 300 тысяч на LED-экранах

Чиновник обещал главе рекламного агенства, что облсовет выделит больше денег на покупку их техники, но просил за это круглую сумму

Депутата разоблачили на вымогательстве / Фото: Коллаж: Сегодня

В Херсоне депутат облсовета требовал у мужчины 300 тысяч гривен за посредническую услугу – уговорить властей поднять цену за покупку LED-экрана. Он заверил, что деньгами якобы поделится с правоохранителями, чтобы те "не заметили" такого резкого подорожания.

Об этом сообщили в пресс-службе ГБР.

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По данным правоохранителей, в июле 2021 года Херсонский облсовет хотел купить LED-экран, который рекламное агентство потом установило в местном аэропорту. Владельца агентства не устраивала цена и он обратился к депутату и по совместительству члену бюджетной комиссии. Мужчина попросил, чтобы тот помог увеличить цену хотя бы до себестоимости LED-экрана.

Деньги, которые получил депутат. Фото ГБР

Депутат пообещал договориться об увеличении цены вдвое, но владелец агентства должен заплатить ему 300 тыс. гривен. При этом он отметил, что часть денег якобы передаст стражам порядка, чтобы они не заметили внезапного подорожания.

9 ноября работники ГБР задержали депутата сразу после получения всей суммы. Ему скоро сообщат о подозрении в мошенничестве в крупных размерах. Нарушителю грозит до 8 лет лишения свободы.