В Одесской области построили трубопровод и качали алкоголь из Молдовы

К незаконному бизнесу могут быть причастны чиновники

/ Фото: ГПУ

Жители Одесской области организовали оригинальный "бизнес" – построили трубопровод, через который из Молдовы незаконно качали спирт. Как сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины, трубопровод пересекал украинскую-молдавскую границу в селе Кучурган Раздельнянского района.

"В гараже домовладения в с. Кучурган обнаружено пластиковую трубу, по которой из Республики Молдова перемещали спирт. В ходе проведения следственных действий, по предварительным данным, обнаружены 4 пластиковые бочки по 250 литров, наполненные алкоголем, и более 100 пустых пластиковых бочек, объемом по 250 литров. Сейчас принимаются меры по демонтажу трубопровода к линии границы", – говорится в сообщении.

Кроме того, следствие считает, что к незаконному бизнесу могут быть причастны чиновники. "Служебные и должностные лица правоохранительных органов вероятно вступили в сговор с представителями коммерческих структур, чем нанесли тяжелые последствия интересам государства", – рассказали в ГПУ.

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Проводится досудебное расследование по ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление властью или служебным положением).

Напомним, ранее из Украины в Молдову контрабандисты проложили пластиковый трубопровод, по которому в соседнюю страну доставляли нелегальный спирт.

30-метровый спиртопровод пограничники обнаружили на берегу Днестра и занялись выяснением причастных к его наполнению. Стоит отметить, что контрабандный трубопровод находился на глубине 20-ти сантиметров, и после обнаружения был демонтирован.

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