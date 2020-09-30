В Одесской области старшеклассник полоснул себя ножом по горлу в стенах школы

Сейчас подросток находится в больнице

В Одесской области десятиклассник полоснул себя по горлу в школьном коридоре.

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Как сообщает БессарабияINFORM, ссылаясь на собственные источники, инцидент произошел в Килийском лицее №3. К счастью, подростку вовремя оказали помощь. Его увидела вышедшая из класса ученица, которая сразу позвала на помощь. Причины поступка пока неизвестны.

По словам сотрудников школы, десятиклассник умышленно нанес себе повреждение. При этом медиками отмечены правильные действия со стороны коллектива учебного заведения — скорая помощь была вызвана оперативно, а до приезда врачей сотрудники делали все возможное для спасения подростка.

На данный момент парень находится в стабильном состоянии в хирургическом отделении Килийской многопрофильной больницы.

Кроме того, глава Килийской ОТГ Павел Бойченко на своей странице в Facebook сообщил, что по данному факту будет проведено служебное расследование.

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Ранее мы сообщали, что в Киеве возле КПИ молодой мужчина перерезал себе горло. По словам очевидцев, пострадавшему 28 лет и он готовился к самоубийству, говорил, что не хочет жить. К счастью, в итоге парня удалось спасти.

Также напомним, в Одесском СИЗО заключенный порезал себе горло.

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