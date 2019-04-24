В Одесской области у дорог появились пластиковые "школьники"

Манекены должны призывать водителей снижать скорость у переходов

Пластиковый "школьник" возле дороги. Фото: Думская

В Одесской области на обочинах дорог возле пешеходных переходов появляются фигурки пластмассовых "школьников", которые должны призывать водителей к осторожности.

Такие необычные знаки появились возле детских учреждений села Визирка Лиманского района, сообщает "Думская".

Как сообщили в сельсовете, эти фигуры должны привлекать внимание водителей, чтобы те снижали в таких местах скорость и пропускали пешеходов. Первые "школьники" появились на улицах Мира и Новозаградиевской.



Фото: "Думская"

Ранее "Сегодня" писали, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Несмотря на почти 12% рост ДТП в 2016 году, или на 16 тысяч случаев в год, количество тяжелых происшествий упало на 20% — погибло на 816 человек меньше, чем в 2015 году.

В целом, за последние три года в авариях погибло более 15 тысяч человек. Премьер-министр Владимир Гройсман назвал такую ситуацию катастрофической и подчеркнул, что трагические случаи чаще стали происходить на свежеотремонтированных трассах.

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