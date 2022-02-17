В Одесской области в 15 селах отключили воду – список и причина

Водоснабжение не будет с 09:00 до 23:50

В Одесской области жители сел сидят без воды. Фото: коллаж "Сегодня"

В четверг, 17 февраля, в Одесской области множество сел остались без водоснабжения. Коммунальщики рассказали, что отключение воды аварийное.

Об этом сообщили в пресс-службе "Инфоксводоканала".

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Где нет воды?

Подачу воды прекратили, чтобы отремонтировать участок магистрального водопровода. Воды не будет с 09:00 до 22:00 в следующих населенных пунктах:

Крыжановка;

Лески;

Фонтанка;

Вапнярка;

Новая Дофиновка;

Черноморское.

С 09:00 до 23:50 водоснабжение прекратили в селах:

Латовка;

Набережное;

Протопоповка;

Августовка;

Черевичное;

Ковалевка;

Эметовка;

Мариновка;

Ильинка.

На грани катастрофы: Бердянск может остаться без воды

Без воды может остаться курортный Бердянск. Сами коммунальщики признают – город на грани экологической катастрофы. На старом канализационном коллекторе не осталось живого места. Что ни день – то новые порывы. Об этом сообщается в выпуске "Сегодня".

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Сейчас в Бердянске работает только одна из двух линий коллектора. Да и она разваливается, говорят коммунальщики. То и дело приходится ремонтировать.

"Латка на латке. Если мы не ликвидируем сейчас эту аварию, то город останется полностью без воды и без канализации", – говорит мастер канализационной сети Бердянска Александр Хоменко.

Порывы в городской канализации начались с 1 января. С тех пор коммунальщики работают почти без выходных, чтобы избежать крушения. За последние несколько недель их уже было с десяток.

Но такие мелкие ремонты помогают лишь временно. Коллектор нужно полностью менять, признают в горводоканале.

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"100% изношены, мы через день занимаемся ремонтом, постоянно варим. Нижняя часть трубы протерлась до миллиметра и тоньше", – рассказал и.о. главного инженера Бердянского водоканала Константин Завгородний.

Жители Бердянска боятся повторения истории двухлетней давности – тогда город остался без воды.

"Ходили на море за водой. С канистрами, с тачками. Кто как. Ну и привозили сюда воду. Стояли в очереди по 2 часа. Зима была, холодно", – сообщила жительница Бердянска Татьяна Голубничая.

На замену аварийного коллектора нужно почти 140 миллионов гривен – у Бердянска их нет.

"Там рассматривается вопрос как за экологические деньги, так и за деньги по проектам ЕИБ и Всемирного банка. Так и за деньги из областного бюджета. Из городского. Варианты софинансирования", – отметил заместитель городского головы Бердянска Василий Федосов.

Но даже приблизительный срок, когда заменят аварийный коллектор, руководство города назвать не может. Ищут деньги. А Бердянск пока – ежедневно на грани катастрофы.

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