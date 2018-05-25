В Одесской области задержали маньяка-насильника

Сегодня, 20:20

Камеры видеонаблюдения зафиксировали два нападения на женщин с разницей в полтора часа


Фото: Дмитрий Головин

В Одесской области правоохранителям удалось найти и задержать подозреваемого в изнасиловании девушки в селе Корсунцы. Об этом сообщил начальник полиции области Дмитрий Головин. 

Мужчина напал на девушку и изнасиловал ее на улице Одесской днем 23 мая. Также он пытался изнасиловать другую женщину, однако она сбежала. Преступления зафиксированы на камерах видеонаблюдения. На них запечатлены два нападения, произошедшие в один день с разницей в полтора часа. После инцидента мужчину объявили в розыск.

Как уточнил главный полицейский области корреспонденту "Сегодня", полицейские задержали подозреваемого в Коминтерново. Сейчас правоохранители проверяют причастность пойманного мужчины к другим эпизодам, связанным с изнасилованиями.

По словам Дмитрия Головина, мужчину задержали по ст. 208 УПК Украины по подозрению в совершении уголовного преступления.

Отметим, одесситы рассказали в Facebook о других подобных эпизодах с участием разыскиваемого. 

Напомним, под Харьковом бывший зэк похитил и изнасиловал ребенка, второго – отбил отец. 

А житель Тернополя избил и пытался изнасиловать свою бывшую девушку. Подозреваемый находился в состоянии алкогольного опьянения. Алкотест показал, что уровень алкоголя в крови в почти семь раз превышает допустимую норму. 

Также мы писали, что в Киеве насильника собственной падчерицы посадили на 14 лет.
маньяк, изнасилование, насильник

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Автор:

Юлия Те

Источник:

"Сегодня"

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