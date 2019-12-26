В полиции не поверили: появились новые детали избиения военнослужащей в Одессе

Женщина обратилась в больницу только спустя шесть дней после избиения

/ Фото: УСИ

Военнослужащая Наталья Кулиш, которую избили в военной части в Одессе, расказала о деталях инцидента. Пострадавшая подчеркнула, что имеет все записи разговоров с руководством, во время которых на нее давили. Об этом сообщает УСИ.

Как стало известно, конфликт случился 14 декабря. На работу Наталью вызвали сослуживцы, назначив встречу в парке. Одна из коллег сильно ударила ее в лицо с дальнейшим толчком в плечо. После этого ей выбили несколько передних зубов. По ее словам, на месте присутствовал старший лейтенант.

"Ротный командир Михаил Савичев все это видел и сказал, что ты никому ничего не докажешь. После этого я обратилась к Ангелюку – заместителю начальника по тылу и рассказала, что меня побили. Он сказал, что меня спишут и полностью уволят из армии и начал угрожать, что дальше служить я не буду. Также сказал, чтоб я никому не сообщала о данном инциденте и чтобы в госпиталь не обращалась, ведь никто ничего не сможет доказать", – рассказала Наталья Кулиш.

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Также в издании написали, что еще несколько дней Наталье не разрешали обращаться в госпиталь. Спустя 6 дней женщина покинула службу и обратилась к медикам.

Затем Кулиш сообщила в Военную службу правопорядка, полицию, однако производство так и не начали. По ее словам, после допросов в документах зафиксировали, что она спутано дает показания, значит она лжет.

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Кроме того пострадавшая обратилась с заявлением в Военную Прокуратуру, и в Службу безопасности Украины и просит проверить воинскую часть А-3438 на предмет наличия, законного списания, использования по предназначению военного имущества, включая столовую и склады.

Как мы уже сообщали, об инциденте первым сообщил министр обороны Андрей Загороднюк на своей странице в Facebook. Он взял дело под свой контроль.

Сейчас женщина проходит лечение в военном госпитале. Кулиш получила сотрясение головного мозга, у нее выбиты два передних зуба.

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