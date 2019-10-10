В Одессы школьникам приготовили блюдо с червями

В учебном заведении во всем винят поставщика продуктов

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В одесской школе ученикам приготовили обед с червями. Откуда они взялись в продуктах, в столовой не знают, и во всем винят поставщика продуктов.

Журналисты "Сегодня" попали на кухню учебного заведения и узнали, насколько опасным могло быть блюдо.

Как оказалось, в столовую пришли несколько учеников-льготников и не на шутку испугались, когда в супе увидели личинки.

"Буду проверять, как ребенок питается, и первый раз слышу об этом. Страшно", – призналась Ирина Костива, мать одного из школьников.

Работники столовой ситуацию не комментируют. "Сегодня" обратились к руководству школы.

"В нашей школе не хранятся продукты. Тем, что привозится, мы и кормим детей", – сообщила заместитель директора по воспитательной работе Екатерина Коптева.

В школе подчеркнули, что договор с поставщиком пищи уже расторгли. В учебное заведение продукты поставляла та же организация, что и в школу N 11, где недавно сальмонеллезом заболел весь класс.

После того случая договор расторгли только с тем заведением, а остальные восемь продолжают сотрудничество.

На контакт поставщик не идет. Впрочем, не все родители в шоке.

"Я считаю, что ничего страшного, ну сварились червячки, это же не в колбасе их нашли сырыми. Червячки – это же личинки. Их ведь не накормили", – говорит мать школьницы Зоя Перепечаева.

Не паниковать призывают и биологи. Уверяют: если проглотить такую ​​личинку, вряд ли станет плохо. Пугает сам факт их появления.

"Если это все-таки опары, они могли попасть, когда муха отложила яйца на мясо и это связано может быть с разложением этих продуктов, тогда это опасно для здоровья. Это может вызвать и сальмонеллез, и целый ряд инфекционных заболеваний, которые могут вызвать пищевое отравление", – рассказал биолог Владислав Балинский.

Сейчас в школе усиленно проверяют всю пищу. Руководство же заведения заверило: по тендеру выберут нового, лучшего, поставщика еды.

Напомним, недавно в детском садике города Збараж Тернопольской области была зарегистрирована вспышка острой кишечной инфекции.

Также в Тернополе более 20 человек отравились пирожными.

Ранее сообщалось, что во Львове рыбой отравились более 70 человек, в том числе и дети. "Деликатес" они приобрели в одном из торговых киосков на рынке во Львове.

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