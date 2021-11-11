Видео дня. Как школьники занимаются физкультурой на "дистанционке"

Из-за коронавируса многие школьники сейчас учатся дома, в том числе и выполняют упражнения на физкультуре

Как проходит дистанционное обучение у школьников / Фото: Коллаж: Сегодня

Во время дистанционного обучения дети должны проходить всю школьную программу, в том числе и уроки физкультуры. Все упражнения дети выполняют прямо перед ноутбуком.

Telegram-канал "Odessa Info" опубликовал видео, как это делает одесский школьник.

Реклама

"Беспощадная дистанционка. Вот так сейчас проходят уроки физкультуры онлайн", - говорится в сообщении.

На записи видно, что в тот момент был урок у 7 класса – на экране была программа для видеосвязи. А перед ноутбуком мальчик выполнял упражнения по физкультуре. Правда, как видно по видео, не очень охотно.

Реклама

Дистанционное обучение в Киеве

Тем временем в столице увеличивается количество больных детей с коронавирусом. Поэтому на следующей неделе ученики за парты не вернуться и продолжат обучение в дистанционном режиме. Об этом сказал мэр Киева Виталий Кличко на брифинге.

"Мы не можем рисковать здоровьем детей... Очень много детей переносят вирус бессимптомно, но они могут заражать близкое окружение...", – сказал Виталий Кличко.