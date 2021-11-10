Во Львове школьники возвращаются за парты – дата

Во Львове с понедельника, 15 ноября, для школьников 1-4 классов возобновляется очная форма обучения. Пока это решение касается только младшей школы.
Об этом сообщил в Telegram-канале мэр Львова Андрей Садовой.
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Также в городе продолжили карантинные ограничения до 29 ноября.
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"Сейчас мы находимся на перепутье. Медики отмечают, что наши карантинные меры позволяют стабилизировать стремительную динамику распространения вируса. Но пока еще рано говорить о спаде эпидемии", – пишет Андрей Садовой.
Ситуация с COVID-19 во Львове
Сейчас в реанимации находится 72 львовянина. Руководитель больницы скорой помощи сейчас готовит к открытию еще одну реанимацию на 50 человек.
Первой дозой в городе вакцинировалось около 60% людей, а двумя дозами около 40%.
Статистика коронавируса в Украине
За сутки 9 ноября в Украине зафиксировано 23 283 новых подтвержденных случаевCOVID-19. Заболело детей – 1539, медработников – 529.
За прошлые сутки госпитализировали 5696 человек, кроме этого, зафиксировали 816 летальных случаев. Выздоровели 16 277 человек.