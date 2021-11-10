Во Львове школьники возвращаются за парты – дата

За парты вернутся дети, которые учатся в 1-4 классах

Карантин во Львове продлили / Коллаж "Сегодня"

Во Львове с понедельника, 15 ноября, для школьников 1-4 классов возобновляется очная форма обучения. Пока это решение касается только младшей школы.

Об этом сообщил в Telegram-канале мэр Львова Андрей Садовой.

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Также в городе продолжили карантинные ограничения до 29 ноября.

"Сейчас мы находимся на перепутье. Медики отмечают, что наши карантинные меры позволяют стабилизировать стремительную динамику распространения вируса. Но пока еще рано говорить о спаде эпидемии", – пишет Андрей Садовой.

Ситуация с COVID-19 во Львове

Сейчас в реанимации находится 72 львовянина. Руководитель больницы скорой помощи сейчас готовит к открытию еще одну реанимацию на 50 человек.

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Первой дозой в городе вакцинировалось около 60% людей, а двумя дозами около 40%.

Статистика коронавируса в Украине

За сутки 9 ноября в Украине зафиксировано 23 283 новых подтвержденных случаевCOVID-19. Заболело детей – 1539, медработников – 529.

За прошлые сутки госпитализировали 5696 человек, кроме этого, зафиксировали 816 летальных случаев. Выздоровели 16 277 человек.

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