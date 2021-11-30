Видео дня. В Одессе заметили впечатляющий закат

В последний день осени во вторник, 30 ноября, в Одессе зафиксировали великолепный закат.
Соответствующим кадром поделились в Telegram-канале "Думская".
Красивый закат в Одессе
На опубликованном видео можно увидеть, что в городе был ярко-оранжевый и нежно-розовый закат. Местные жители остались в восторге от такой красоты.
Далее по теме
"Очень красивый закат сегодня! Последний день осени!" – пишут в Сети.
Виды закатов на планетах Солнечной системы от NASA
NASA выпустило симуляцию, которая демонстрирует, как выглядят солнечные закаты на других планетах и спутниках Солнечной системы.
Каждое смоделированное видео основано на данных об атмосфере этих планет, включая плотность, состав, температуру, учтено также расстояние до Солнца и его яркость по мере удаления. Симуляция включает атмосферы Урана, Марса, Венеры и спутника Сатурна Титана.
Закаты разных планет будут выглядеть определенным образом в зависимости от их атмосферы.