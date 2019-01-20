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Вспышка кори в Одесской области: в одном из сел ввели карантин

Сегодня, 17:14

В селе Шевченково корью заболели уже 14 детей, на карантин могут закрыть учебные заведения и соседних населенных пунктов

Фото: Pixabay
Вспышка кори в Одесской области: в одном из сел ввели карантин //smm4.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/48f/9b7/5c448f9b7ef66.jpg //smm7.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/48f/9b7/5c448f9b7ef66.jpg Одесса В селе Шевченково корью заболели уже 14 детей, на карантин могут закрыть учебные заведения и соседних населенных пунктов

В школах и детских садах села Шевченково Одесской области из-за вспышки кори ввели карантин, сообщил на своей странице в Facebook написал глава Килийской ОТГ Павел Бойченко.

"С понедельника (21 января) в учебных заведениях с. Шевченково и детском саду карантин! Что касается других школ общины в 09.00 в понедельник будет принято решение исполкомом",– написал он, уточнив, что по состоянию на 19 января известно о 14 случаях заболевания корью среди детей.

Корь – острое инфекционное вирусное заболевание, которое отличается высоким уровнем заразности. Передается воздушно-капельным путем и проявляется повышением температуры тела, общей интоксикацией, сыпью на теле и на слизистых оболочках, а также поражением конъюнктив и верхних дыхательных путей. Минздрав Украины напоминает, что низкий охват профилактическими прививками приводит к распространению инфекции. Наиболее правильной защитой от кори является вакцинация в детском возрасте.

Как известно, в стране продолжаются летальные случаи, связанные с заболеваемостью корью.

Мы сообщали, что с начала 2019 года по состоянию на 16 января корью инфицировались более пяти тысяч человек. Из них почти две тысячи детей. Больше всего инфицированных во Львовской, Черновицкой и Винницкой областях, а также в Киеве. Такую информацию обнародовали в Минздраве.

Ранее мы писали, как заставят вакцинироваться о кори тех детей, чьи родители категорически против.

карантин, одесская область, корь

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