В Одессе пройдет "Зеленая волна" / Фото: Facebook

"Зеленая волна" в Одессе: праздник книголюбов соберет сотни изданий для взрослых и детей Виктор Борисенко https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C 2019-07-29T20:47:07+03:00 Одесса На книжном празднике пройдет 80 мероприятий

Одессу вновь накроет "Зеленая волна" – 13-й по счету международный книжный фестиваль пройдет с 1 по 4 августа. Книгоманам не только представят новые издания, но также научат писать гусиным пером, реставрировать книги и создавать комиксы. "Сегодня" изучили программу феста.

На фестивале традиционно представят сотни книг — художественную, учебную, техническую, научно-популярную, духовную и детскую литературу. Будут даже электронные книги. Тем не менее основной акцент в этом году решили сделать на изданиях для юных читателей.

"В фокусе фестивальной программы — литература для детей и подростков. Все события сконцентрированы исключительно в этом направлении", — рассказали организаторы феста.

К слову, в этом году праздник книголюбов в очередной раз сменил прописку. Основной локацией станет парк имени Шевченко (в минувшем году был Зеленый театр), а вход будет свободным.

Основные "книжные" события будут проходить на "Книжной сцене", которую специально установят слева от главной аллеи, если двигаться от памятника Шевченко к стадиону.

В программе феста, по словам организаторов, 80 разноплановых мероприятий. С полным их перечнем можно ознакомиться на официальной странице "Зеленой волны" в соцсети или по ссылке.

Событий так много, что разбегаются глаза. Например, 1 августа с 10:00 на "Книжной сцене" будут проходить презентации книг, а в 14:00 итальянский иллюстратор Сара Маззетти (она обладательница международной награды International Award for Illustration — Bologna Children’s Book Fair, которую называют "Оскаром" для иллюстраторов) проведет мастер-класс по созданию комиксов.

А 2 августа в 12:00 выступит еще один гость из Италии. Сценарист и автор серии иллюстрированных книг и комиксов Андреа Пау научит детей создавать собственных персонажей для книги или сериала.

В программе на 3 августа мы увидели много интересных мероприятий для родителей. Так, в 13:30 им расскажут, как развивать литературные способности ребенка, а в 19:00 психолог и автор курса "Чудо-родители" Сергей Чуднявцев поведает, что делать, если ребенок не хочет читать.

АРТ-ПОИНТ: МУЛЬТИКИ И ПЕРО

Второй по количеству мероприятий локацией феста станет "Территория творчества". Ее разместят слева от центральной аллеи (если заходить со стороны памятника Шевченко) до спуска на стадион.

Череду творческих ивентов 1 августа в 10:00 тут начнет презентация трехэтажного макета школы-трансформера размером 1,2 на 1 метр. Его создали воспитанники территории технического творчества для детей "Техногород". А уже в 10:20 детвора тут будет создавать свои книжки на тему "Моя идеальная школа".

Обещает быть по-настоящему захватывающим мастер-класс по анимации "Новая сказочная история в технике stop-moution". Так, в 11:30 преподаватель цифрового рисунка и анимации Наталья Литвинова расскажет, как сделать мультик в домашних условиях с помощью смартфона.

Уже в 17:30 возвращаемся в прошлое и вместе с художником и реставратором Вероникой Ходыкиной учимся писать гусиным пером. Такой же мастер-класс художница проведет в 10:00 в пятницу, а сразу после расскажет мальчишкам и девчонкам об искусстве реставрации и покажет, как можно спасти любимую книгу.

Будет в этот день и занятия по созданию комиксов (16:00) и альбома путешествий в технике скрапбукинг.

Третий день феста на этом островке творчества начнется в 10:00 с мастер-классов по каллиграфии и леттерингу (специфической технике написания и стилизации букв), а последний — со знакомства с поп-артом и творчеством художника Энди Уорхола, причем участники попробуют самостоятельно сделать копии картин.

В 11:30 рисовать будут уже не на бумаге, а в пространстве с помощью 3D-ручки. Правда, в последнем мастер-классе смогут принять участие лишь четыре человека, так что стоит прийти заранее.

"ЗЕЛЕНАЯ ВОЛНА" ЗА ПРЕДЕЛАМИ ПАРКА: ВСТРЕЧИ С ПИСАТЕЛЯМИ И ДИСКУССИИ

Масштаб "Зеленой волны", как всегда, не позволяет уместить все на одной территории, поэтому встречи с писателями, звездными гостями и дискуссии пройдут в одесских культурных пространствах.

Так, Hub Гостиная примет открытое интервью с известными гостями из Италии, которое начнется 2 августа в 18:00: иллюстратор Сара Маззетти и автор книг-комиксов Андреа Пау поделятся секретами своей работы с иллюстраторами, художниками и переводчиками детских книг. Но прийти послушать и задать вопросы может каждый.

В коворкинговом пространстве Терминал-42 в 16:00 писательница Марианна Гончарова и психолог Сергей Чуднявцев проведут дискуссию "Цивилизация детей. Антибуллинг". 3 августа эстафету "выездных" мероприятий принимает городское пространство 4City. Там пройдет беседа под названием "Только детские книги читать". Среди участников — писательница Елена Андрейчикова.

Напомним, ранее знаменитая Гоголевская ярмарка временно сменила дислокацию с Полтавской области на Одесскую, чтобы поучаствовать в нашем традиционном фестивале фестивалей "Хочу в Одессу". Старт ярмарке дало яркое шествие персонажей из повести Николая Гоголя. Во главе колонны в карете восседал сам писатель.

Все действо происходило под исполнение украинских народных песен и проследовало от Театра оперы и балета до памятника Дюку на Приморском бульваре, где и развернулась ярмарка.

"Это важное событие, так как сейчас Одесса является летней столицей нашей страны. Этот праздник объединяет в Одессе всю Украину", — заявила директор городского департамента культуры и туризма Татьяна Маркова.

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