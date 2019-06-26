Сорочинская ярмарка гуляет в Одессе

Гостей ждут народные развлечения, под руководством самого Николая Гоголя





Традиционно Сорочинскую ярмарку проводят на Полтавщине уже 20 лет. Выездные фестивали организовывали в Эстонии, Польше и России. Одессу – посетили впервые. И будут гулять до 30 июня.

"Мы угощаем домашними копчениями, абсолютно на натуральной основе. С мяса фермерских коров, свиней, птицефермы", – рассказывает участница ярмарки Дарья Лепа.

Работают две сцены – главная возле Дюка де Ришелье и вторая у Морвокзала, сцена летнего театра.

Будет проходить фестиваль народного творчества, приехали коллективы со всей Украины, не только из Одессы.

Тем временем, в Киеве готовятся к празднованию 23-й годовщины Конституции Украины. Киевлян и гостей города ждет ​​насыщенная программа праздничных мероприятий. В частности, согласно плану мероприятий, ожидается возложение цветов, проведение фотовыставок, показ научно-познавательных фильмов, концертные программы, пешеходная экскурсия, легкоатлетический пробег и тому подобное.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Сорочинская ярмарка гуляет в Одессе". Другие Новости Одессы смотрите в блоке "Последние новости"