Конкурс скульптур из песка в Одессе: "золото" отдали русалке, а "серебро" – моржу Виктор Борисенко 2019-07-29T12:14:00+03:00 Одесса Для девяти изваяний привезли около 40 тонн материала

На минувших выходных набережная одесского пляжа "Ланжерон" превратилась в сад скульптур: там прошел уже третий Odessa Sand Fest.

С 9:00 до 17:00 девять команд профессионалов и аматоров активно орудовали стеками и лопатами, чтобы явить миру оригинальные изваяния со сказочными персонажами и морскими обитателями. "Сегодня" побывали в гуще событий.

Часть набережной, где работали участники феста, оградили лентой, чтобы зрители не мешали работе. И, как оказалось, не напрасно: люди окружили локацию и постоянно фотографировали происходящее.

Правда, по словам участников, такой ажиотаж возник ближе к вечеру, когда горы песка начали постепенно превращаться в животных, здания и мифических существ.

Каждая команда создавала одну масштабную скульптуру. Для мероприятия на набережную завезли около 40 тонн песка. Его, по словам организаторов, специально для таких целей подняли со дна озера, поскольку он мельче и лучше держит форму.

За восемь часов озерный песок превратили в девять изваяний на морскую тематику. Мы увидели моржа, морского конька, больших медуз и женщину с пышными формами в надувном круге. А еще льва, сидящего на панцире черепахи, осьминога, охраняющего сундук, и русалку.

Студент Максим Смирнов, изучающий графический дизайн, вместе с напарницей работали над скульптурой кита, на спине которого вырос замок.

"Скульптуры из песка делаем в первый раз. А вообще работа с песком уже была, мы делали рисунок на нем", – поделился с "Сегодня" Максим. Ребята потратили на свою работу почти пять часов.

Они говорят: все это время им приходилось фактически бороться с материалом, так как он очень быстро меняется и нужно под него подстраиваться.

И даже несмотря на то, что песок мешали с раствором клея, у замка обвалилась часть башни. Но ее решили не восстанавливать: эта случайность помогла визуально собрать отдельные элементы композиции в единое целое. Организаторы пояснили, что работы будут оценивать по разным критериям.

"Будем смотреть, кто как справился, какую мысль вложил, сложность, фактурность — очень много позиций. Это будет решать директор строительной компании, который разбирается в этом", – рассказал представитель команды организаторов Александр Гиманов.

Церемония награждения стартовала в 17:00. Третье место заняла команда Максима Смирнова и ее кит с необычной ношей. "Серебро" получили ребята, которые создали фигуру моржа. Участники этой команды не являются профессиональными скульптурами, но такие изваяния делают уже не первый год.

"Золото" досталось русалке от одесситки Ирины Загайчук, которая частенько украшает одесские пляжи своими творениями. К слову, команда Ирины заняла первое место и на фестивале в 2018-м. Тогда победу ей принес мультипликационный персонаж Король Лев. Девушка говорила тогда, что для работы пришлось пересмотреть все серии мультика.

Все фигуры остались на набережной. По словам организаторов, эти скульптуры могут держать форму до двух недель, но при условии, что люди будут бережно к ним относиться.

Ранее мы сообщали о том, как в Одессе на пляже "Дельфин" скаты подплыли к самому берегу. Четырех из них снял на камеру местный житель. Туристы любуются экзотическими животными, при этом откровенно их опасаясь. Экологи говорят, что касаться этих рыб не стоит. Они сами не нападают, но защищаясь – могут ужалить, а шипы этой рыбы очень ядовиты.

Также мы писали о том, что одесские экологи рекомендовали отдыхающим временно воздержаться от купания на пляжах города из-за цветения водорослей в прибрежной зоне.

Цветение водорослей в море часто происходит в конце мая – в начале июня и заканчивается при первом же небольшом похолодании. По словам биологов, для кожи контакт с этими водорослями не опасен, однако при попадании внутрь организма они могут вызвать отравление.

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