Зеленский объяснил, в чем "сверхважность" местных выборов

Каждый житель региона должен понимать, как используются его средства, - считает президент

Президент Владимир Зеленский в ходе визита в Одесскую областьпринял участие в презентации Стратегии развития области на 2021-2027 годы. Там президент напомнил, что в свете реформы децентрализации местные выборы являются "сверхважными", ведь регионы получают значительное полномочие, "и каждый житель региона должен четко понимать, как используются его средства, на что они идут и самое главное – для чего", – отметил Владимир Зеленский.

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По мнению Владимира Зеленского, каждый регион страны имеет огромный потенциал и будущее. Главное – четко определить свои сильные стороны и в партнерстве с центральной властью развивать их, двигаясь вперед, к процветанию.

"В частности, у Одесской области – невероятные перспективы", – подчеркнул Президент.

"Мы всегда называем Одессу "жемчужина у моря". По моему мнению, это слишком скромно, потому что Одесская область – это целое сокровище у моря", – цитирует Зеленского сайт главы государства.

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Зеленский назвал Одесскую область "логистическим хабом", морскими воротами и туристическим сердцем Украины.

"Мы обязательно должны сделать этот регион местом, где хочется отдыхать, путешествовать, учиться, работать. И все это одним словом – хочется жить", – отметил Владимир Зеленский.

Ранее президент Владимир Зеленский дал задание Министерству развития экономики, торговли и сельского хозяйства подготовить программу поддержки тех фермеров, у кого урожай пострадал от засухи. В частности, предусматривается расширение программы "Доступные кредиты 5-7-9%". Об этом он заявил во время рабочей поездки в Одесскую область, сообщили в Офисе президента.

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