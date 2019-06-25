Арабатская стрелка: журналисты узнали о ценах и местах отдыха

Сколько дней можно отдохнуть втроем на Арабатской стрелке с небольшим бюджетом





Невероятные пейзажи, соляные озера и горячие источники — это Арабатская стрелка в Херсонской области. Журналисты выяснили подробности отдыха на Арабатской стрелке с бюджетом в 10 тысяч гривен.

Арабатская стрелка — один из трех курортов Херсонщины. Отдыхающие едут сюда загорать и оздоровиться. Здесь — шумных баров и дискотек почти нет.

На побережье ласкового моря на узкой полоске Арабатки — три села: Генгорка, Счастливцево и Стрелковое.

Пока цены не кусаются. Впрочем, по сравнению с прошлым сезоном, - подскочили до 30%. Больше стали брать с туристов в частном секторе и мини гостиницах. За комнату в прошлом году брали 300 гривен.

Для тех, кто на отдыхе борщи варить не собирается, есть пансионат "все включительно".

Такие пансионаты — для отдыха семьей. В стоимость входит трехразовое питание. И услуги — детская игровая комната, спортзал, кружки, свой пляж и качественный Wi-Fi.

Есть даже номера для гостей с домашними любимцами. Стоимость такого комфортабельного номера выросла на сотню. Плюс к расходам — полторы тысячи — заказ обедов и детское меню.

Комплексный обед в Арабатке стоит около 100 гривен. Быстро пообедать можно на пляже бычками и креветками. Неприятное впечатление может оставить разве что трасса: дорога в Геническ, поэтому местные советуют путешествовать по железной дороге.

В общем бюджета в 10 000 гривен для семьи из трех человек хватит на пять дней отдыха.

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