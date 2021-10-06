Без дождей и тепло: прогноз погоды на 6 октября

В среду, 6 октября, в Украине днем будет теплая погода. В то же время в Киев в ближайшие дни придут заморозки.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
В большинстве регионов ветер будет юго-восточный, 7-12 м/с. На западе страны температура будет колебаться от +13 до +16 градусов.
На востоке столбики термометра не будут подниматься выше 14 градусов тепла. В северных регионах температура воздуха составит +12-14 градусов. На юге следует ожидать 14-16 градусов тепла.
В Киеве осадков не прогнозируют. Температура составит +12-14 градусов.
Юг Украины может превратиться в пустыню
В 2050 году степная зона Украины может полностью превратиться в пустыню, похожую на Олешковские пески в Херсонской области. В стране станет меньше плодородного украинского чернозема.
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