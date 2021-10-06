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Без дождей и тепло: прогноз погоды на 6 октября

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор раздела Украина
6 октября, 06:00
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По всей территории Украины ожидается солнечная погода
Днем украинцев ждет теплая погода/Коллаж: Сегодня
Днем украинцев ждет теплая погода/Коллаж: Сегодня

В среду, 6 октября, в Украине днем будет теплая погода. В то же время в Киев в ближайшие дни придут заморозки.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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В большинстве регионов ветер будет юго-восточный, 7-12 м/с. На западе страны температура будет колебаться от +13 до +16 градусов.

На востоке столбики термометра не будут подниматься выше 14 градусов тепла. В северных регионах температура воздуха составит +12-14 градусов. На юге следует ожидать 14-16 градусов тепла.

В Киеве осадков не прогнозируют. Температура составит +12-14 градусов.

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Юг Украины может превратиться в пустыню

В 2050 году степная зона Украины может полностью превратиться в пустыню, похожую на Олешковские пески в Херсонской области. В стране станет меньше плодородного украинского чернозема.

В почве уменьшается количество воды, тогда как выветривание усиливается. В результате чернозем буквально сметает.

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