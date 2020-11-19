Без масок и антисептика: как продавцы самого большого рынка в Сумах оправдывались во время инспекции "Сегодня"

За час корреспонденты насчитали 15 торговцев без масок, у многих - антисептики не на видном месте

Торгуют без масок и антисептиков. А дезинфекторы достают только тогда, когда видят видеокамеру.

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Так работает во время карантина, вызванного пандемией коронавируса, один из рынков в Сумах. При сьемках сюжета "Сегодня" не обошлось и без конфликтов.

Рынок, на который отправились журналисты, самый большой в Сумах. Здесь более тысячи торговых мест.

Корреспонденты отправляются к сельскохозяйственному отделу. На входе – антисептик. Но есть и нарушение – защитные пленки не на всех рабочих местах.

"Пленки? А на наших рядах предусмотрены столбы. На тех рядах сделали, а на наших рядах не предусмотрено", – говорит продавец Владимир.

Антисептиков тоже не видно.

"Есть какие-то дезинфекторы?" – спрашивают журналисты. "Да, обязательно – и сменные маски, и дезинфекторы", – отвечает продавщица. "А покажите!" "Сейчас буду показывать".

Видео: Сегодня

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Продавщица показывает почти пустую маленькую канистру, на дне осталось немного дезинфектора.

"А у вас есть дезинфектор на рабочем месте?" – спрашивают "Сегодня" у другой продавщицы. "Я только вышла. У меня все есть". "А покажите, пожалуйста". "У меня все там", – показывает женщина рукой куда-то вдаль.

На видеокамеру все же достают запасы из-под прилавка. Хотя по правилам дезинфектор должен быть на виду.

"А это вы сами пользуетесь или людям также даете?" "Людям также руки промываю", – отвечает одна из торгующих.

В масках далеко не все. Натягивают их на лицо, когда видят камеру.

"А почему вы без маски на рабочем месте?". "Я только что сняла ее", – говорит одна из продавщиц.

Самые дисциплинированные – продавцы в мясном и рыбном отделах. Маски на лице правильно одеты, антисептики – там, где надо, с покупателями – надлежащая дистанция, есть защитные экраны. Хотя – без конфликтов не обошлось.

Какой-то мужчина начал махать рукой перед видеокамерой. Журналист попытался убрать руку. Неизвестный постучал по камере и ушел.

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За час "Сегодня" насчитали 15 продавцов без масок, у многих – антисептики не в видном месте. Увидели также семерых покупателей, которые пренебрегли защитой в общественном месте. В целом же – за первые карантинные выходные в Сумской области за нарушение предписаний оштрафовали уже 31 заведение торговли.

Ранее "Сегодня" сообщали о том, что на совещании премьер-министр Украины Денис Шмыгаль намекнул мерам: если те откажутся от карантина выходного дня – будет локдаун.

Напомним, мэры ряда крупных городов Украины бойкотировали постановление Кабмина об усилении карантина на выходных.

Также мы писали о том, что украинцев, которые не прикрывают лицо средствами защиты в общественном транспорте или общественных зданиях, ждут штрафы в размере до 255 гривен. Данный закон подписал президент Владимир Зеленский.

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