Более 7 млн убытков: в Кропивницком мужчина незаконно ретранслировал украинские телеканалы

У злоумышленника было более миллиона "клиентов"

В Кировоградской области правоохранители разоблачили мужчину, который нанес более 7 млн гривен убытков украинским телеканалам. Злоумышленник создал сайт, где продавал доступ к просмотру телеканалов без согласия правообладателей.

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Об этом сообщают новости "Сегодня".

Установлено, что 37-летний житель Кропивницкого установил цену на "услуги" всего 28 гривен в месяц, однако аудитория зрителей насчитывала более миллиона человек.

Видео: Сегодня

Правоохранители провели обыски в офисе и по месту жительства фигуранта. Там изъяли 51 сервер, компьютерную технику, мобильные телефоны, маршрутизаторы, жесткие диски, "флэшки" и документацию. Все вещественные доказательства направили на экспертизу.

Следователи уже начали уголовное производство. За нарушение авторских прав мужчине грозит до шести лет лишения свободы.

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Напомним, ранее пиратская ретрансляция телепрограмм закончилась для провайдера уголовным производством и обысками.

Кроме того, мы писали, почему в Украине процветает телевизионное пиратство.

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