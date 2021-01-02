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Брат поджег сестру: в Хмельницкой области проводы старого года закончились трагедией

2 января, 21:39

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Женщина получила ожоги 30% тела

В Чемеровецком районе Хмельницкой области накануне Нового года 19-летний житель одного из сел в результате конфликта поджег свою старшую сестру.

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Об этом сообщила 2 января пресс-служба полиции Хмельницкой области.

Трагедия произошла 31 декабря 2020 года около 21:00 в помещении летней кухни в домохозяйстве, где живет парень.

"Между братом и сестрой во время совместного употребления алкогольных напитков внезапно возник конфликт, в результате которого молодой человек облил бензином и поджег одежду на 33-летней сестре", – сообщили в полиции.

Женщина получила ожоги 30% тела и сейчас лежит в Хмельницком областном ожоговом центре. Предварительно врачи оценивают состояние пострадавшей как средней тяжести.

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Следователи открыли уголовное производство в связи с "покушением на умышленное убийство" (ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины).

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Мужчина задержан, решается вопрос об объявлении ему подозрения и избрании меры пресечения.

Напомним, в городе Жидачов Львовской области двухлетний мальчик случайно поджег себя, играя со спичками, ребенка спасти не удалось.

Мы также писали, что на Донбассе военный ВСУ жестоко избил и поджег сослуживца, чтобы завладеть его деньгами.

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поджог брат сестра Хмельницкая область конфликт
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