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Черкасская область переходит в красную зону. Список новых ограничений

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная Редактор раздела Украина
9 ноября, 14:16
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Власти решили ужесточить карантин в Черкасской области – теперь невакцинированных жителей ждут новые жесткие правила
Все больше областей попадает в красную зону
Все больше областей попадает в красную зону / Фото: Коллаж: Сегодня

Черкасская область с 12 ноября переходит в красную зону карантина. Такое решение приняла Государственная комиссия ТЭБ и ЧС 9 ноября из-за сложной ситуации с коронавирусом.

Об этом сообщает министр Кабмина Олег Немчинов в Telegram.

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Какие правила введут

В красной зоне запрещена работа кафе, ресторанов, ТРЦ, кинотеатров, рынков, фитнес-центров. Также запрещаются массовые мероприятия.

Работать продолжают продуктовые магазины, АЗС, почта, банки, аптеки, ветклиники.

Однако ограничений можно избежать. Для этого все работники и посетители учреждения должны быль полностью вакцинированы и иметь сертификат о вакцинации. Также подойдет справка с отрицательным результатом ПЦР-теста, сделанного не более 3-х дней назад.

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Это правило не действует на детей – несовершеннолетним не нужно иметь сертификат, но в некоторые места без привитых родителей их не пустят.

Штрафы для нарушителей

За отсутствие маски в общественном транспорте украинцам грозит штраф от 10 до 15 не облагаемых минимумов доходов граждан. То есть, от 170 до 255 гривен.

Кроме того, штрафы за отсутствие ковид-сертификата или отрицательного теста на COVID-19 во время поездок автотранспортом между регионами будут оплачивать пассажиры.

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Речь идет о штрафе от одной до двух тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, то есть от 17 тыс. до 34 тыс. грн.

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