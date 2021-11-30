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Чудом остались живы. В Полтаве на женщину с ребенком рухнуло дерево

Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор раздела "Украина"
30 ноября, 12:52
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Сегодня по городу будут работать 2 бригады, которые и будут устранять последствия непогоды
Непогода, прошедшая Полтавой вечером и ночью, нанесла немало вреда
Непогода, прошедшая Полтавой вечером и ночью, нанесла немало вреда / Фото: Коллаж: Сегодня

В Полтаве после ливня ломались ветки и падали деревья. О последствиях непогоды сообщали жители в разных районах города.

Об этом пишет "Kolo News".

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По информации Сергея Силаева, руководителя КП "Декоративные культуры", за вчерашний вечер и ночь в предприятие поступили сообщения о падении веток или деревьев по 10 адресам.

Об одном из таких случаев рассказала полтавчанка Мария. Вчера она около 20:30 возвращалась с дочерью домой по улице Монастырской, когда на них упало дерево.

Подробности

"Мы шли не спеша по тротуару. Когда уже практически прошли забор школы-интерната, внезапно за спиной услышали громкий треск, мы не успели даже понять, что это, но интуитивно взявшись за руки стали бежать вперед. Все произошло буквально в считанные секунды. К сожалению, мы не успели. Ветви упали на нас. Дочь ударило по руке, я получила удар по голове. К счастью, травмы оказались незначительными. Однако мы очень испугались, дочь сильно кричала и плакала", – рассказала женщина.

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Мария не обращалась в медучреждение, поскольку все обошлось и надеется, что последствий для здоровья не будет.

Убрали ли дерево?

На следующее утро женщина пошла взглянуть на это место, в 07:30 ветки еще не убрали.

"Я не эксперт, но визуально осмотрев дерево, мне кажется, что внутри оно было ветхим. Кроме того, вчера ветвями оборвали провод на Монастырской, он лежал на проезжей части. К счастью, в тот момент там проезжала машина полиции, и правоохранители помогали водителям проехать этот отрезок безопасно", – добавила Мария.

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Украину накроет штормовой ветер

Во вторник, 30 ноября, в Украине, в том числе Киеве и области, синоптики прогнозируют сильные порывы ветра со скоростью до 15-20 м/с.

Какой будет погода 30 ноября?

30 ноября ночью на большей части территории, днем в западных и северных областях ожидаются порывы ветра 15-20 м/с. Будет I уровень опасности – желтый.

Также в Киеве и области прогнозируют порывы ветра 15-20 м/с.

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