"Деньгами жизнь не купишь". Вдова убитого копа из Чернигова записала слезное видео

Двоих полицейских сильно избили молодые люди – Артур Ерохин погиб на месте происшествия

Семья потеряла мужа и отца / Фото: Коллаж: Сегодня

Вероника Ерохина, вдова убитого в Чернигове копа, записала обращение в Сети. Она поблагодарила всех людей, которые оказались рядом в трудные минуты, а также сказала, что никогда не посмотрит видео, на котором видно, как избивают ее мужа.

Видео появилось на ее странице в Facebook.

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Вдова не могла сдержать слез, когда записывала ролик.

"Люди, которые меня окружают, окружали моего мужа, вы самые лучшие, вы самые чистые, искренние, преданные, верные. Или это только в беде так познается, даже никогда не могла подумать, что вокруг столько хороших людей", – говорит Ерохина.

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По ее словам, все пытались помочь.

"Человека уже не вернуть, ни деньгами, ничем уже не вернуть. Деньгами жизнь не купишь. Но как-то дальше надо жить, справимся, спасибо вам большое за все", – добавляет жена погибшего.

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Женщина рассказала, что никогда не сможет посмотреть видео, на котором сняли жесткое избиение ее мужа.

Убийство полицейского

В ночь с субботы на воскресенье на улице Независимости четверо ребят 16-18 лет устроили драку с двумя полицейскими. Правоохранители находились в отпуске и были в гражданской одежде.

Одному из полицейских нанесли более 20 ударов в голову, в результате чего он скончался на месте происшествия. Второго полицейского злоумышленники избили и в бессознательном состоянии ограбили. Мужчина в реанимации. Что именно стало причиной драки – полицейские еще выясняют.

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