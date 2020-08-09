Девочка из Винницкой области обрела возможность полноценно слышать мир благодаря Фонду Рината Ахметова

У Софийки Бараневич – тугоухость второй степени, которая мешала ей нормально развиваться

Шестилетняя Софийка из Винницкой области была лишена возможности на 100% слышать окружающий мир.

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Но, несмотря на проблемы со слухом, девочка обожает музыку и пение. Однако тугоухость стала помехой для любимых занятий и грозила осложнить обучение в будущем.

Малышке помог Фонд Рината Ахметова."Сегодня" узнали, как после этого изменилась жизнь Софийки.

Гимнастика – одно из увлечений шестилетнего ребенка. Упражнения девочка готова делать даже тогда, когда вместо хореографического станка обычный забор в парке.

"У нее батарейки никогда не заканчиваются, она любит танцевать, петь. Это цветок, который радует каждый день", – говорит мама Софии Ирина Бараневич.

Оставаться на прогулке на далеком от дочери расстоянии Ирина не решалась. Ведь в случае опасности Софийка могла не услышать голос мамы.

"Мы в 2018 году переболели пять раз гнойным отитом правого и левого уха", – объясняет Ирина Бараневич.

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У девочки – тугоухость второй степени. Из-за этого она неправильно произносила некоторые слова. Врачи рекомендовали слухопротезирование.

"Нам прописали аппараты стоимостью 75 тысяч. Я – мать-одиночка, такую сумму собрать не могла. Кредит мне никто не даст", – говорит мама Софии.

Последней надеждой Ирины была помощь благотворителей. Женщина обратилась в Фонд Рината Ахметова и уже через месяц получила положительный ответ.

"Такая потеря слуха трудно диагностируется. Потому что на низких частотах девочка слышит достаточно хорошо. А вот именно звуки глухие, начиная от 1000 герц, она не полностью слышит", – объясняет сурдолог центра слуха Илона Чернова.

Услышать окружающий мир на 100% Софийке помогли высокочувствительные аппараты. Именно такие ей подобрали в центре слуха.

"Простые аппараты просто бы линейно подняли все звуки на одну и ту же величину. И она одни звуки слышала бы громко, что мешало бы ей воспринимать окружающий мир, а другие слышала бы не полностью. В этих же аппаратах она будет нормально слышать низкочастотные звуки, и при этом будут усиливаться высокочастотные звуки", – говорит сурдолог.

Результат от установки современных устройств заметен сразу. Софийка повторяет сказанные ей слова: "собака", "жираф", "слон".

В целом в рамках программы Фонда Рината Ахметова "Теперь я слышу!" помощь получили почти 180 детей.

"Я уже буду хорошо слышать и буду знать, что мне мама будет говорить!" – радуется маленькая Софийка.

"Спасибо Фонду, Ринату Ахметову за то, что, когда я попросила помощи, мне действительно помогли! Я очень рада, что мой цветочек будет все слышать!" – говорит мама девочки Ирина Бараневич.

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Менее чем через месяц Софийка пойдет в школу. А пока будет работать над правильным произношением. Помогут ей в этом занятия с сурдологом.

Ранее "Сегодня" рассказывали о том, что благодаря Фонду Рината Ахметова шанс слышать мир получил четырехлетний Никита из прифронтовой Андреевки Донецкой области.

Также мы писали о том, что все 15 лет своей работы Фонд Рината Ахметова реализует проекты, которые позволяют сохранить жизнь и здоровье ребенка.

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