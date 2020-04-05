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ДТЭК Нефтегаз профинансировал реконструкцию Шишацкой центральной районной больницы на сумму 8,3 млн грн

5 апреля, 09:00

ДТЭК Нефтегаз завершил реконструкцию Шишацкой центральной районной больницы, вложив в этот проект 8,3 млн грн

Компания финансировала комплексную реконструкцию Шишацкой ЦРБ, начиная с 2015 года в рамках стратегий социального партнерства с Шишацким районом Полтавской области. За это время в детском отделении были отремонтированы кровля, фасад, первый и второй этажи, система водоотвода. В ремонтные работы компания вложила 6,9 млн грн. Также ДТЭК Нефтегаз приобрел медицинское оборудование для терапевтического, детского и хирургического отделений на сумму 1,4 млн грн. В арсенале докторов появился коагулятор, телекарт, бесконтактный индикатор внутриглазного давления, электрокардиограф на 6 и 12 каналов, концентраторы для насыщения крови кислородом во время реанимации, компрессорный ингалятор и другие приборы.

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Кроме этого, на рентные средства, поступающие в район благодаря работе газодобывающих компаний, в больницу приобрели рентген-аппарат стоимостью 7,2 млн грн.

Благодаря реконструкции в детском отделении больницы создана качественная медицинская база и комфортные условия для лечения одновременно 19 пациентов в возрасте до 15 лет.

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больницы реконструкция Полтавская область ДТЭК Нефтегаз

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