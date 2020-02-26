ДТЭК ВИЭ направил более 19,5 млн грн на развитие громад в трех областях

Это позволило громадам, на территории которых находятся ветровые и солнечные электростанции компании, модернизировать инфраструктуру и улучшить условия жизни людей.

В проекты развития социально-значимой инфраструктуры ДТЭК ВИЭ инвестировал более 12,3 млн грн, повышения энергоэффективности – более 4,6 млн грн, в здравоохранение и мини-гранты – 2,6 млн грн.

ДТЭК, как социально ответственный бизнес, заинтересован в устойчивом развитии территорий и поддерживает проекты, направленные на повышение конкурентоспособности регионов, повышение качества жизни в городах и населенных пунктах.

"Мы стремимся быть надежным партнером для наших громад не на словах, а на деле. В 2020 году продолжим инвестировать в развитие инфраструктуры. ДТЭК ВИЭ финансово поддержит реализацию проектов в рамках уже утвержденных программ развития громад и увеличит инвестиции в конкурс мини-грантов "Громада своими руками", чтобы жители могли сами инициировать важные для них проекты, – отметил исполнительный директор ДТЭК ВИЭ Антон Мишин.

Среди наиболее значимых проектов в рамках социального партнерства:

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покупка компьютерного и медицинского оборудования для Приморской районной больницы (Запорожская область);

ремонт столовой и системы отопления в Алексеевской школе, замена окон и дверей в Прымиськой школе Никопольского района (Днепропетровская область);

капитальный ремонт сельского клуба в с. Райновка Приморского района (Запорожская область);

приобретение автобуса для с. Покровское Никопольского района (Днепропетровская область);

поддержка 20 проектов в рамках конкурса мини-грантов "Громада своими руками". Одним из таких проектов, набравших по итогам голосования на сайте большинство баллов, стал современный скалодром в Приморске. Теперь на нем смогут тренироваться 2 000 человек.

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