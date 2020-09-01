Фонд Рината Ахметова помог первокласснице из Черкасской области лучше слышать мир

Из-за осложнений после болезни у девочки были проблемы со слухом

Первый звонок – на полную громкость! Такая возможность появилась у шестилетней Елизаветы из Черкасской области. Из-за осложнения после болезней девочка плохо слышала окружающий мир.

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Сейчас благодаря проекту Фонда Рината Ахметова "Теперь я слышу!" она познает мир с помощью современных слуховых аппаратов.

На прогулке шестилетняя Елизавета с восторгом познает мир и делится с мамой своими достижениями. Но хорошо слышать мамин голос ребенок может только в слуховых аппаратах.

"Она без аппаратов очень плохо слышит, надо очень-очень кричать", – объясняет мама Лизы Людмила Пидкуйко.

Проблемы со слухом появились у Лизы три года назад.

"Она сильно переболела – три раза, ангиной. И это такое дало нам осложнение", – говорит Людмила Пидкуйко.

Врачи установили – девочка не слышала 70% окружающих звуков.

"Сказали оформлять инвалидность, и сказали – слухопротезироваться", – вспоминает мама Лизы.

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Чтобы недостаток слуха не привел к отставанию в развитии, установить слуховые аппараты нужно было срочно. Купить первые устройства для Лизы родителям помогли неравнодушные.

"В нашем населенном пункте мы собирали средства: и родственники, и кумовья и близкие. Все-все", – говорит Людмила.

Но чтобы в классе Лиза слышала не хуже других детей, нужны были более высокочувствительные слуховые аппараты. Купить оба устройства сразу родителям Лизы было не под силу.

"Если бы мы их брали, то только через кредит", – говорит Людмила Пидкуйко.

Семья обратилась за помощью в Фонд Рината Ахметова и получила положительный ответ.

В центре слуха для Лизы подобрали два современных слуховых аппарата. Благодаря им девочка различает слова, сходные по звучанию.

В современных устройствах Елизавета будет слышать наравне с одноклассниками. Аппараты способны приспособиться к условиям помещения. Благодаря этому голос учителя можно будет услышать даже с последней парты.

"У нее гораздо чище звучание звука, оно не имеет дополнительных шумов. Микрофоны в слуховом аппарате избирательно выбирают, какой звук нужен для ребенка", – объясняет врач-отоларинголог, сурдолог Екатерина Харчук.

"Мы очень благодарны за такую ​​помощь Фонду Рината Ахметова, мы не надеялись на такое, очень благодарны! От всего сердца, спасли нас, можно так сказать!" – говорит мама Лизы.

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Помощь девочке предоставили в рамках проекта Фонда Рината Ахметова "Теперь я слышу". Всего участниками программы уже стали почти 180 детей.

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