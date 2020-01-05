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Голубь "гнездился" в неприкрытом хлебе в сумском супермаркете: фото

5 января, 12:06

Птицы могут быть распространителями различных болезней

Иллюстрация.

Иллюстрация. / Фото: Pixabay

В одном из сумских супермаркетов заметили голубя на прилавке с хлебом. Фото птицы опубликовало местное издание "Сумські дебати".

Голубь удобно умостился у свежеиспеченного хлеба, который был ничем не прикрытый. Издание отмечает, что птицы и их помет могут быть источником распространения около 60 болезней. Также они могут переносить грибки и патогенные микроорганизмы, ничем не болея и имея вполне здоровый вид.

Фото: debaty.sumy.ua

Напомним, не так давно в Киеве в одном из супермаркетов на Виноградаре сняли на видео кота, который сидит на витрине за стеклом в мясном отделе и с аппетитом ест колбасу. Животное заметили в магазине на проспекте Свободы, 26.

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А в супермаркете на проспекте Ватутина в Киеве покупатели заметили живую мышь. Грызун не просто бегал по залу, а с аппетитом уплетал суши, предназначенные для продажи.

Также мы сообщали, что в одном из киевских супермаркетов посетители заметили и сняли на видео, как кот ходил по торговому залу, а потом залез в емкость с сахаром и там справил нужду.

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