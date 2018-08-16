Губернатор Николаевской области рассказал о временах Конана-варвара

Председатель Николаевской ОГА Алексей Савченко пожелал местным археологам найти Золотое Руно и артефакты времен Конана-варвара. Об этом чиновник заявил во время презентации новой находки археологов - ритуального сосуда для распития вина.

"Эта находка говорит о том, что, может, Николаев еще раз докажет, что это исторический город. И вообще то, что происходило у нас, это не просто с тех времен, когда был и Конан, о котором вспоминал Арнольд Шварценеггер, с нашим Диким Садом, а еще и много-много того, что мы можем показать миру", – сказал он.

Примечательно, что Конан-варвар — вымышленный герой, созданный американским писателем Робертом Говардом.

Ранее мы писали о том, как Путин погрузился в "русскую Атлантиду" с участниками археологических раскопок, нашел две древнегреческих амфоры VI века н.э.. Тогда российская блогосфера взорвалась критическими комментариями.