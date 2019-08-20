Херсонскому депутату вынесли приговор за смертельное ДТП

Мужчина сбил на автомобиле пешехода и сбежал с места аварии

/ Фото: Pixabay

В Херсонской области суд вынес приговор депутату Голопристанского городского совета, который три года назад совершил смертельное ДТП – сбил на автомобиле женщину-пешехода и сбежал с места аварии.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, происшествие случилось 19 июня 2016 года, когда мужчина, "находясь в состоянии алкогольного опьянения, в одном из сел Голопристанского района Херсонской области, управляя автомобилем, совершил наезд на женщину-пешехода".

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Пострадавшая получила травмы, от которых скончалась на месте происшествия, а водитель при этом помощь пострадавшей не оказал и сбежал с места аварии.

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Рассмотрев обстоятельства дела, суд приговорил обвиняемого к пяти годам лишения свободы и на три года лишил его права управлять транспортными средствами.

Напомним, что ранее мы сообщали о новых данных Патрульной полиции по аварийности на Украине за минувших семь месяцев этого года. Так, за этот период было зафиксировано свыше 86 тысяч аварий, в которых погибло 1688 человек и около 17 тысяч получили травмы разной степени тяжести. Кроме того, все показатели аварийности на украинских дорогах существенно выросли в сравнении с тем же периодом прошлого года.

Ранее сообщалось, что в Черкасской области в результате столкновения легковушки с автобусом погибли три человека.

Напомним, в Винницкой области произошло тройное ДТП. В результате на месте инцидента погибли два водителя, еще одного пассажира госпитализировали.

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