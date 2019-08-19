В Черкасской области легковушка столкнулась с автобусом: три человека погибли

Еще девять человек получили травмы разной степени тяжести

В Черкасской области произошло ДТП, в результате которого погибли три человека, еще девять получили повреждения различной степени тяжести.

Как выяснили правоохранители, дорожно-транспортное происшествие случилось на выезде из поселка Чернобай между автомобилем Daewoo Lanos и рейсовым автобусом Богдан сообщением Миргород-Черкассы. В результате столкновения водитель и два пассажира автомобиля Daewoo Lanos погибли. Еще один пассажир легковушки и восемь пассажиров автобуса получили повреждения различной степени тяжести.

По данному факту следственным управлением ГУНП в Черкасской области открыто уголовное производство по части 3 статьи 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование.

Напомним, в Винницкой области произошло тройное ДТП. В результате на месте инцидента погибли два водителя, еще одного пассажира госпитализировали.

Кроме этого, в Голосеевском районе Киева произошло пьяное ДТП. Один из патрульных экипажей пытался остановить легковушку, но водитель проигнорировал требования полицейских и нажал на газ. BMW X5, пытаясь скрыться от патрульных, на огромной скорости влетел в отбойник.

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