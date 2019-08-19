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В Винницкой области произошло тройное ДТП: два человека погибли на месте

Сегодня, 10:19

Микроавтобус в резался в два других автомобиля на проезжей части

/ Фото: Нацполиция

В Винницкой области произошло тройное ДТП. В результате на месте происшествия погибли два водителя, еще одного пассажира госпитализировали. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции области.

Инцидент произошел на автодороге вблизи села Котюжаны Мурованокуриловецкого района около пяти утра.

Предварительно установлено, что 65-летний водитель автомобиля ВАЗ, житель Шаргородского района, остановился на проезжей части дороги из-за неисправности автомобиля. На помощь ему остановился 61-летний водитель Citroen.

В то время, когда мужчины цепляли трос для буксировки авто, в них въехал микроавтобус Renault, за рулем которого находился 25-летний житель Ровенской области.

В результате аварии водители ВАЗ и Citroen погибли на месте происшествия. 63-летняю пассажирку ВАЗа с травмами различной степени тяжести госпитализировали в реанимационное отделение.

Следственное управление полиции открыло уголовное производство по ч.3 ст. 286 УК (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее гибель нескольких лиц). За такое правонарушение предусмотрено до 10 лет лишения свободы.

Напомним, ранее на Гостомельской трассе в Киеве произошло ДТП. В воскресенье, 18 августа, автомобиль Renault Logan службы такси вылетел с шоссе и въехал в столб. В результате аварии, погибла женщина-пассажир, еще два человека пострадали.

Кроме этого, в столице пьяный водитель Nissan Micra устроил масштабное ДТП: протаранил четыре автомобиля и снес палатку с арбузами у Соломенского рынка.

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